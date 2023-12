SERIE B UFFICIALE – Lions Bisceglie, rescissione consensuale con Alex Ouandie

By

Lions Bisceglie e Alex Ouandie hanno sciolto consensualmente il contratto in essere, siglandone la rescissione. Il forte atleta di nazionalità bulgara (guardia-ala), sospeso temporaneamente dall’attività agonistica nelle scorse settimane per scelta tecnica, anche alla luce dell’avvenuto tesseramento del playmaker argentino Rodriguez con lo status di giocatore non formato, è perciò libero di sottoscrivere accordi con altra società.

Il club nerazzurro, ringraziando Alex Ouandie per la disponibilità mostrata e per il supporto prestato nel corso della sua esperienza a Bisceglie (14.5 punti e 4.5 rimbalzi di media), gli augura il meglio sotto il profilo umano e professionale nella prosecuzione della carriera cestistica.

AREA COMUNICAZIONE LIONS BISCEGLIE