SERIE B UFFICIALE – Lions Bisceglie, risolti consensualmente tutti i contratti con giocatori e staff

Lions Basket Bisceglie srl comunica di aver risolto consensualmente tutti i contratti in essere con giocatori e componenti dello staff della prima squadra. Gli accordi raggiunti chiudono di fatto la stagione agonistica 2019-2020, già dichiarata conclusa nelle scorse settimane dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Un passaggio voluto e dovuto per il club guidato dal presidente Nicola Papagni, compiuto seguendo le linee guida stabilite dalla Lega Nazionale Pallacanestro, in tempi piuttosto rapidi e col senso di responsabilità e correttezza che contraddistingue da sempre la dirigenza nella gestione dei rapporti coi tesserati.

La società è in attesa delle determinazioni di Fip e Lnp in merito all’organizzazione dell’attività per l’annata 2020-2021, nella quale sarà naturalmente ai nastri di partenza del campionato di Serie B. Mantenuti ancora una volta gli impegni con giocatori e tecnici, l’obiettivo dei Lions è farsi trovare pronti – quando saranno definite disposizioni e data di partenza del prossimo torneo – per allestire l’organico e definire la composizione dello staff.

Il club ringrazia tutti i tesserati del team di Serie B per l’eccellente lavoro svolto nella stagione andata in archivio con un bel quarto posto in classifica e la quasi certa partecipazione ai playoff, oltre che tutti i tifosi e gli sponsors che hanno contribuito a scrivere l’ennesima pagina di #unastoriaimportante.

FONTE: Uff. Stampa Lions Basket Bisceglie