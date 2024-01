Serie B UFFICIALE – Logiman Crema, arriva Giacomo Furin in prestito da Cividale

By

Un nuovo talento arriva a Crema: benvenuto Giacomo Furin!

Classe 2003, originario di Portogruaro, Giacomo si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di promuovere giovani dal grande futuro, consolidando il nostro status di squadra più giovane della Serie B Nazionale.

Con i suoi 203 cm e 100 kg, Giacomo si presenta come il rinforzo ideale per mantenere la nostra posizione in classifica.

Un caloroso ringraziamento alla UEB Gesteco Cividale per aver reso possibile l’arrivo di Giacomo a Crema.

Felici di averti con noi, Giacomo!

Uff stampa Pallacanestro Crema