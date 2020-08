SERIE B UFFICIALE – L’Olimpia Basket Matera completa il roster con cinque under di qualità e prospettive

Cinque giovani di grandi prospettive per completare il roster dall’Olimpia Basket Matera. Faranno parte della prima squadra di coach Agostino Origlio cinque under selezionati tra Pielle Matera e Virtus Matera che rientrano nell’ambito del progetto Olimpia Junior. Si tratta di Francesco De Mola, play guardia, classe 2003, e Giuseppe Cifarelli, play guardia anno 2003, entrambi di scuola Virtus Matera, Domenico Centoducati, ala pivot classe 2000, già con la prima squadra lo scorso anno, Marco Spada, play anno 2003, e Stefano Nicoletti, guardia anno 2003, tutti e tre provenienti dalla Pielle Matera.

“Completiamo il roster con l’innesto di ragazzi interessanti che abbiamo selezionato dalle due società materane che collaborano con noi nel progetto Olimpia Junior e che riteniamo pronti per essere aggregati alla prima squadra – afferma il diesse Cristiano Grappasonni -. Si tratta di ragazzi giovanissimi con ottime qualità tecniche e grande voglia di mettersi in mostra e far bene. Tutti saranno certamente utilissimi alla causa e faranno parte integrante della prima squadra con partecipazione e dedizione al lavoro settimanale. Un ulteriore valore aggiunto al gruppo, che sono certo ci renderà ancora più competitivi”.

Uff stampa Olimpia Matera