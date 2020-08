SERIE B UFFICIALE – L’Olimpo Alba aggiunge Novello, altro prodotto del vivaio

L’Olimpo Basket Alba è lieta di annunciare che Filippo Novello farà parte per il terzo anno parte della prima squadra che sarà impegnata nel campionato di Serie B 2020-21.

Profilo

Play maker di 184 cm e 70 kg classe 2002, cresce nel settore giovanile dell’Olimpo Basket Alba, conquistando i titoli di campione regionale dell’Under 16 (2016-17) e Under 18 (2018-19). Dal 2018-19 è aggregato in prima squadra ed è stato convocato il 13 gennaio 2019 per la partita Alba-Robur Varese (75-70). In quella stagione ha esordito in un campionato senior, in Serie D con l’Omega Asti (tra gli altri, con Alberto Toppino). Poi, nei primi mesi del 2019-20 è andato a studiare in Canada, dove ha anche giocato con la squadra dell’High School (Oak Park High School) per poi tornare in Italia in Under 18 Gold e con la prima squadra negli ultimi mesi prima della sospensione.

L’anno prossimo sarà nuovamente nel roster della prima squadra sotto la guida di coach Jacomuzzi.

L’intervista

La nuova prima squadra è molto cambiata e così cambierà anche l’apporto che i più giovani potranno dare alla causa: “Anche a partire dagli allenamenti io e gli altri ragazzi più giovani potremo dare maggiormente una mano. Infatti è molto diminuita l’età media e per tutti sarà un’annata molto diversa. Sarà per certi aspetti una responsabilità in più, ma anche uno stimolo maggiore. Prima di tutto viene la squadra e cercheremo di fare bene in un campionato difficile come la Serie B. Sappiamo di essere nelle buone mani di coach Jacomuzzi e possiamo crescere molto tutti quanti”.

FONTE: Ufficio Stampa Olimpo Basket Alba