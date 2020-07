SERIE B UFFICIALE – L’Olimpo Alba ingaggia Francesco Reggiani

L’Olimpo Basket Alba è lieta di dare il benvenuto in biancorosso a Francesco Reggiani, che nella stagione 2010-21 giocherà con la prima squadra langarola in Serie B!

Dotato di grande atletismo e dinamicità, sa attaccare il ferro in palleggio, ma ha anche una buona mano dal perimetro. Si tratta di un vero colpo da novanta nel reparto Under ed è considerato uno dei più interessanti prospetti del 2002 a livello nazionale.

Profilo

Ala classe 2002 di 194 cm e 85 kg, inizia a giocare a pallacanestro ad Ancona, prima di allontanarsi da casa per trasferirsi a Moncalieri, alla PMS. In gialloblu gioca in Under 16 Eccellenza. In seguito nel 2018-19 e nel 2019-10 è ancora protagonista al Pala Einaudi con il Novipiù Campus Piemonte, in Under 18 Eccellenza e Serie C Gold. Nel 2019-20 è stato anche aggregato alla formazione di A2 della Reale Mutua Basket Torino, con cui è sceso in campo in Super Coppa. Intanto nel corso degli anni riceve la convocazione nella selezione dell’Italia, con cui partecipa a tornei internazionali come l’EYOF a Gyor (Ungheria) e ad Iscar (Spagna).

Nell’ultima stagione in Serie C Gold ha realizzato 19,6 punti di media a partita, abbattendo per ben otto volte il muro delle venti segnature personali.

Nel prossimo campionato vestirà la divisa dell’Olimpo Basket Alba, in Serie B, per misurarsi con una nuova categoria nazionale e crescere ancora.

L’intervista

Dopo quattro anni a Moncalieri, Francesco Reggiani arriva ad Alba in una nuova categoria ed in un nuovo club. Queste le sue prime parole sulla scelta di sposare il progetto langarolo: “Mi hanno detto che qui si può lavorare con serenità per migliorarsi. Cercavo un posto che mi offrisse l’opportunità di giocare in Serie B e tra le varie proposte che ho avuto non ci ho pensato due volte ad accettare di venire ad Alba. Un aspetto che ho molto considerato è cercare un ambiente in cui poter crescere a livello tecnico, ma soprattutto in cui potermi trovare bene e penso che qui potrà essere così. Mi hanno detto che c’è un clima famigliare e professionale, quindi sono felice di essere all’Olimpo”.

Ecco che giocatore si potranno aspettare i tifosi ed i compagni: “Sono un giocatore che sia in allenamento che in partita mette tutto se stesso in campo, anche nelle difficoltà. Anzi nei momenti più difficili mi piace essere il primo a fare un passo in avanti per aiutare i compagni. Spero di riuscire a dare una mano e ad offrire un contributo importante al gruppo. Vorrei aiutare in qualsiasi modo la squadra di Alba”.

Quali saranno gli obiettivi della prossima stagione? “Di squadra sicuramente l’obiettivo sarà quello di trovare il giusto feeling tra i giocatori per essere competitivi sin dall’inizio. A livello individuale voglio dimostrare di essere all’altezza della Serie B e di poter stare in campo e ritagliarmi lo spazio per giocare”.

Un benvenuto dunque a Francesco Reggiani, con l’augurio che all’Olimpo Basket Alba possa sentirsi come a casa e possa crescere quanto più possibile!

FONTE: Ufficio Stampa Olimpo Basket Alba