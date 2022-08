SERIE B UFFICIALE – Lorenzi e Cei completano il roster di Herons Basket Montecatini

MTVB Herons comunica di avere tesserato, con la formula del prestito, Matteo Lorenzi, ala-guardia del 2004, 194 cm, proveniente dalla Cestistica Audace Pescia.

Lo stesso disputerà anche un campionato giovanile con la maglia della società satellite MBJ.

Altro arrivo interessante è quello di Filippo Cei, guardia-ala del 2003, 185 cm, figlio di Simone, valido atleta rossoblù ai tempi della scalata fino alla serie A1, che sarà in doppio utilizzo con Massa e Cozzile Basket.

Entrambi saranno a disposizione di coach Barsotti per l’inizio della preparazione e faranno parte in pianta stabile della rosa della prima squadra.

Per la stagione di Serie B ormai alle porte gli Herons Basket Montecatini hanno anche assegnato i numeri di maglia.

Tutti i giocatori rimasti hanno confermato la numerazione della stagione in cui hanno vinto il campionato, conquistando la promozione. Pigrizia o superstizione? Propendiamo per la seconda ipotesi… O forse c’è chi come Giancarli sfida la sorte con un poco ricorrente 17. Lorenzo Torrigiani avrà il 7, numero che accompagna spesso i momenti fortunati della sua vita, come il suo mese di nascita, luglio, 7 appunto. Zambianchi ha dovuto virare sul 6, consigliato da un amico, il “suo” 9 era già di Laffitte. Ad un amico che non c’è più invece ha voluto rendere omaggio Giannini, in origine era il 14 poi negli anni è diventato il 3. Antonio Lorenzetti invece ha scelto il 16 in onore del suo ex compagno di squadra Caversazio, a cui evidentemente è molto legato. Nessun particolare retroscena per Bechi, che vestirà la 2.

Di Nicola Natali abbiamo già detto, ha potuto mantenere la numero 8 a cui è affezionato su gentile deroga di sua maestà Massimo Masini ma nessuno si metta in fila, quando smetterà “il figlio di Gino” tornerà indisponibile.



ROSTER MTVB HERONS BASKET 2022-23



2 Costantino Bechi 13.02.2002 182 Play

3 Marco Giannini 31.08.2001 190 Guardia-Ala

5 Gianluca Carpanzano 28.03.1995 188 Guardia-Play

6 Giulio Zambianchi 31.03.2003 197 Ala

7 Lorenzo Torrigiani 15.07.2002 204 Ala-Centro

8 Nicola Natali 01.09.1988 201 Ala

9 Dominic Laffitte 10.04.2000 185 Guardia-Play

15 Guglielmo Lupi 03.10.2000 193 Ala

16 Antonio Lorenzetti 30.06.1995 198 Ala-Centro

17 Marco Giancarli 08.01.1995 182 Play

18 Daniele Dell’Uomo 19.10.1998 190 Guardia-Ala

23 Federico Casoni 18.06.1997 201 Ala-Centro

24 Matteo Lorenzi 12.03.2004 194 Ala-Guardia

91 Filippo Cei 29.05.2003 185 Guardia-Ala

Federico Barsotti Capo Allenatore

Gabriele Carlotti Assistente Allenatore

Filippo Barra Assistente Allenatore