SERIE B UFFICIALE – Lorenzo Andreani torna a Civitanova Marche

La Virtus Basket Civitanova Marche è lieta di annunciare l’ingaggio per la prossima stagione di

Lorenzo Andreani, proveniente dalla Sangiorgese Basket (Serie B girone B). Un “ritorno a casa”

per il playmaker classe 1987, che a Civitanova aveva vissuto le tre stagioni precedenti all’ultima, tra

il 2016 e il 2019, coronate dalla vittoria del campionato di Serie C nell’estate 2017.

Un grande colpo per inaugurare il mercato vero e proprio della Virtus, che ritrova così la regia

illuminata del giocatore originario di Porto Recanati, autentico maestro del pick and roll e

leadership che non si può comprare in bottega. Una carriera lunga e fortunata quella di Andreani,

che si affaccia al basket che conta in maglia Recanati, culminando il suo percorso in terra

leopardiana con la vittoria del campionato di Serie C1 nel 2008. Da lì inizia un lungo giro d’Italia

che lo vede fare la spola tra le Marche e il resto del paese. Dopo l’esordio in B del 2008/2009 con la

maglia di Ancona, la prima volta lontano da casa è a Rovereto, dove si consacra giocatore di

assoluto livello per la categoria, quindi un triennio a Montegranaro con due stagioni in maglia

Supernova e poi lo sbarco alla Poderosa. Nel 2013 lascia di nuovo le Marche per una stagione

divisa tra Giulianova e Cento, quindi il ritorno a Montegranaro sponda Poderosa e poi l’esperienza

a Porto Sant’Elpidio nel 2015/2016. Arriva a Civitanova nell’estate 2016 accettando la proposta

della società biancoblu di scendere di categoria con l’obiettivo di mirare al bersaglio grosso. Della

cavalcata vincente della Rossella è grande protagonista, trovando la miglior stagione della carriera

sul fronte realizzativo (15,4 punti a gara), ma anche nella stagione successiva, quella del ritorno in

B, si conferma a grandi livelli scrivendo i suoi migliori numeri in cadetteria volando a 12,1 punti,

5,3 rimbalzi e 4,8 assist. Il 2018/2019 è attualmente la sua ultima annata virtussina e la chiude a

10,0 punti (col 41% da 3), 3,3 rimbalzi e 3,5 assist. Nell’ultima stagione, a San Giorgio a Legnano,

ha disputato 12 partite firmando 8,5 punti, 3,5 rimbalzi e 2,5 assist.

“Lollo” tornerà a vestire la sua canotta numero 9.

Queste le prime parole di Lorenzo Andreani sul suo ritorno a casa Virtus: «Sono tornato a casa.

La Virtus la sento qualcosa di mio, dopo un anno di “purgatorio” non volevo altro che vestire di

nuovo questa maglia. Ne avevamo parlato tanto con Attilio, ci sarebbe piaciuto tanto tornare a

giocare insieme dopo qualche anno. Sarà uno stimolo in più ogni volta che scenderò in campo.

Aspettiamo di vedere in che girone saremo, ma conosco molto bene Pallotti, Tessitore e Mazzalupi,

sono certo che allestiranno una squadra competitiva a prescindere dalle avversarie che ci

troveremo davanti».

Il commento di coach Emanuele Mazzalupi: «Quella di Andreani in cuor mio è come una

conferma, nonostante nell’ultima stagione non sia stato con noi. Abbiamo riportato a Civitanova un giocatore che qui è di casa, ma che soprattutto ha sempre dimostrato di essere un playmaker di

altissimo livello. La sua leadership sarà fondamentale per noi».

Così il ds Mario Tessitore: «Considero Lollo una parte del gruppo “storico” che abbiamo

confermato nei giorni scorsi. Dopo un anno di “pausa” abbiamo deciso di tornare insieme e ne

siamo tutti molto felici. È un giocatore di indiscusso valore e vogliamo sia ancora di più un leader

di questa squadra. Sia per noi che per coach Mazzalupi era la prima scelta per il ruolo di

playmaker, siamo felici e fiduciosi che questa seconda volta insieme sarà ricca di soddisfazioni

come e più della prima».

–

