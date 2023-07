SERIE B UFFICIALE – Lorenzo Galmarini firma con Ruvo di Puglia

By

La società Pall. Ruvo di Puglia ufficializza l’ala/centro Lorenzo Galmarini. L’atleta, classe ’95 di 200 cm, proviene da due stagioni sportive con l’Assigeco Piacenza, squadra militante nel campionato di serie A2.

A 13 anni è iniziata la sua avventura nel mondo della pallacanestro con la “Social Osa” di Milano, ma già a 14 anni è diventato fiorentino d’adozione trasferendosi nella città gigliata giocando nelle giovanili (Under 15/17/19) della Nuova Pallacanestro Firenze svolgendo tutta la trafila esordendo tra l’altro in DNA nella Brandini Claag Firenze in DNA allenata dal coach Riccardo Paolini ,dov‘é rimasto fino alla stagione 2012/2013.

Nel suo curriculum vanta presenze nella Selezione “All Star-Game” Under 17 in Toscana, convocazioni al “Progetto Azzurri” sotto la direzione del coach Antonio Bocchino e la partecipazione alla “Summer League” di Imola nel 2013.

Nella stagione 2013/2014 si è trasferito all’Aquila Basket Trento (A2 Gold), formazione che dopo aver vinto la “regular-season” è approdata alla Serie A1 vincendo poi (3-0) la finale playoff contro Capo d’Orlando e dove l’atleta ha avuto l’opportunità di far parte del roster della prima squadra ricevendo due convocazioni.

Ha disputato il Campionato Nazionale, con l’Under 19, risultando uno dei punti di forza del club delle aquile bianconere ottenendo la qualificazione alle Finali Nazionali di Udine dopo aver ottenuto il “pass” battendo la Virtus Siena nel concentramento di Pesaro.

Il cestista milanese ha indossato anche le maglie di Recanati, Omegna e Orzinuovi in A2 e quella di Montecatini in serie B.

Benvenuto a Ruvo, Lorenzo!

