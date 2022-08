SERIE B UFFICIALE – Lorenzo Lovato torna a Desio

Pallacanestro Aurora Desio è lieta di annunciare l’accordo raggiunto per la stagione sportiva 2022/23 con Lorenzo Lovato. Ala classe 2001, prodotto del settore giovanile aurorino, Lorenzo ha fatto parte del roster che nella stagione 2020/21 ha conquistato la promozione in Serie B, mentre nell’annata passata ha fatto esperienza in Serie C Gold con la Pallacanestro Nervianese 1919, producendo poco più di 8 punti di media a partita. La prossima stagione dovrà essere quella della sua esplosone a livello senior. Bentornato a casa Lorenzo!

Uff.Stampa Aurora Desio