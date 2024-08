SERIE B UFFICIALE – Lorenzo Mele terza conferma di NPC Rieti

La NPC Rieti rende nota la terza conferma. Lorenzo Mele (Play) vestirà la maglia amarantoceleste anche nella stagione 2024 – 2025.

Mele ha chiuso la regular season della scorsa stagione con il 14% da 3, il 40% da 2 e 100% ai Liberi. Le sue medie: 0.6 PPG, 1 RPG, 0.5 APG.

Le sue parole: “Sono molto contento di rimanere a Rieti dopo un anno per niente facile, dove siamo riusciti ad ottenere una salvezza che in pochi avrebbero ottenuto. Ho grandi obiettivi in mente e non vedo l’ora di riniziare”.

Ufficio Stampa NPC Rieti