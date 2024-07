SERIE B UFFICIALE – Lorenzo Molinaro firma con Fabriano

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Lorenzo Molinaro per la stagione 2024/25; l’ex Virtus Padova andrà ad occupare l’ottavo slot del roster biancoblu.

Classe 1992, 204 cm per 105 kg, Lorenzo è un centro di grande esperienza, oltre alle qualità fisiche ed atletiche che lo rendono uno dei migliori pivot della categoria.

Nato a San Daniele del Friuli, Molinaro cresce cestisticamente nel settore giovanile di Udine dove arriva anche a debuttare in Serie A appena diciottenne dopo la trafila nell’academy. Dopo due stagioni a Treviglio e una a Trento a farsi le ossa sempre nel secondo campionato nazionale, il neo biancoblu scende momentaneamente in B Nazionale dove disputa una grande annata nelle fila di Agropoli (10.7 punti e 7.5 rimbalzi). Le sue prestazioni gli valgono una nuova chiamata in A2, dove trascorrerà buona parte della carriera: Ravenna, Ferrara, ancora Agropoli, poi il ritorno al Kleb Basket, Piacenza e Roma per concludere, con la costante del buon rendimento nei 20’ di media. Nelle ultime due annate decide di scendere in B Nazionale, a Faenza e Padova, dove ha l’occasione di dimostrare tutta la sua fisicità ed esperienza: 10 punti e quasi 8 rimbalzi di media nell’ultimo campionato con la Virtus tra regular e post-season.

Ora Lorenzo è atteso dal trasferimento a Fabriano e la società non può far altro che augurargli il meglio per la prossima stagione.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini