SERIE B UFFICIALE – Lorenzo Neri rinnova con Gema Montecatini

Lorenzo Neri, uno dei pilastri della scorsa stagione della Gema, sarà ancora nel roster della formazione di serie B a disposizione di coach Agostino Origlio!



Nato il 3 marzo 2001 a Montevarchi, prima di arrivare nella scorsa estate a Montecatini, Lorenzo aveva già vestito le maglie (nel giovanile) del C.S. Alberto Galli, poi dal 2018/19 era passato in Sicilia alla Orlandina Basket (in Legadue) dove è rimasto per tre stagioni giocando nel vivaio, e arrivando alla convocazione nella Nazionale Under 18.

Due anni fa ha giocato con la Fulgor Omegna, sempre in B, campionato che sta nuovamente per ritrovare, ma con la maglia rossoblù!

Forza Lorenzo “Nerone” e buona stagione!

