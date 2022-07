SERIE B UFFICIALE – Lorenzo Restelli firma con Andrea Costa Imola

L’Andrea Costa Imola comunica di aver trovato un accordo biennale con il giocatore Lorenzo Restelli.

Nato a Magenta il 18 marzo del 1996, Lorenzo ha iniziato a prendere confidenza con la palla a spicchi nell’Olimpia Milano dove ha vinto due scudetti (Under 15 e Under 17) e dove ha esordito in serie A1 realizzando 7 punti e restando anche nella stagione 2015/2016 nell’orbita della prima squadra con diverse presenze. L’anno seguente, invece, è arrivato il salto in serie B con l’Urania Milano mentre dalla stagione 2017/2018 ha deciso di sposare il progetto tecnico di Bernareggio, squadra in cui ha giocato per le tre annate successive. Prima di approdare all’Andrea Costa, diventando così una pedina fondamentale nello scacchiere di coach Grandi, Lorenzo ha indossato dal 2020 la canotta dell’Use Empoli, segnando nell’ultima annata una media di 11.5 punti a partita.

Le prime parole di Restelli in biancorosso:

«Sono molto contento di essere un nuovo giocatore dell’Andrea Costa. So che è una piazza storica e con dei tifosi pazzeschi.

Sono convinto che sia il posto giusto per vincere, per cui speriamo inizi presto».

