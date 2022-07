SERIE B UFFICIALE – Lorenzo Torrigiani firma con Herons Basket Montecatini

MTVB Herons Basket annuncia di avere raggiunto un accordo per l’imminente stagione sportiva con Lorenzo Torrigiani, ala centro di 204 cm, classe 2002, che ha chiuso lo scorso campionato con l’USE Empoli, dopo aver giocato nella prima parte nella Sutor Montegranaro, in B in entrambe le occasioni.



Lorenzo, originario di Fucecchio, è nato il 15 luglio 2002, è un interessante prospetto della nostra pallacanestro, ha fatto parte delle nazionali Under 16 e 18, ed ha partecipato alla Next Gen, importantissima vetrina a livello giovanile, con le maglie di Brindisi e Trento. Il suo percorso di crescita è partito dalla Juve Pontedera, dove ha avuto come allenatore quel Max Ormeni rientrato ora a casa per guidare il vivaio del Montecatini Basket Junior. Messosi in mostra sia per doti fisiche che tecniche, nel 2018 Torrigiani è stato chiamato dall’Aquila Trento, club di Serie A, per partecipare al campionato Under 18. Poi due stagioni a Bassano del Grappa dove si è fatto le ossa in C Gold ed ha completato la sua maturità.



Ora l’occasione per la consacrazione vicino casa. Barsotti dice di lui: “Di Lorenzo mi ha colpito la voglia di mettersi in gioco, la consapevolezza degli step che un ragazzo così giovane debba ancora fare per diventare un protagonista nella serie B. Viene da un percorso in settori giovanili importanti, già un intero anno di esperienza in serie B e 2 campionati di C Gold di alto livello alle spalle. Quindi seppur giovane ha un’esperienza importante che potrà essergli utile nel corso di questa stagione che per lui indubbiamente sarà importante per il proseguo della sua carriera”.



CARRIERA

21/22 Sutor Montegranaro (Serie B) poi Use Empoli (Serie B)

20/21 Basket 1975 Bassano (Serie C Gold)

19/20 Basket 1975 Bassano (Serie C Gold e Under 18)

18/19 Aquila Trento (Under 18)

17/18 Juve Pontedera (Under 18 e Under 16)

