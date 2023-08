SERIE B UFFICIALE – Loschi resta alla Pielle Livorno

La PIELLE LIVORNO, sulla base del contatto in essere, comunica con estrema soddisfazione che Federico Loschi sarà agli ordini di coach Marco Cardani anche nella stagione 2023/2024.



Felice e fiducioso il presidente, Francesco Farneti: “Il ritorno un campo di Federico, previsto per i primi mesi del 2024, significherà per noi il completamento di un roster di altissimo livello e sarà sicuramente “il colpo” di mercato invernale più significativo e impattante del campionato. Federico sta lavorando con grande impegno e tenacia per recuperare al meglio le sue forze e noi come società, grazie alla grande professionalità dello staff sanitario Pielle, faremo di tutto perchè niente sia lasciato al caso”. Dello stesso avviso coach Marco Cardani: “Il secondo infortunio di Federico durante la scorsa stagione ci ha purtroppo privato del nostro leader tecnico nel momento più

importante, appena prima dell’inizio dei playoff. Quest’anno siamo convinti che, probabilmente da metà campionato, possa essere invece un valore aggiunto a un gruppo maggiormente profondo costruito anche per sopperire alla sua iniziale assenza”.

UFF.STAMPA PIELLE LIVORNO