SERIE B UFFICIALE – Lovisotto rinforza i Tigers Romagna

Colpo di mercato delle tigri che aggiungono muscoli e centimetri sotto le plance con Lovisotto, ala-centro classe ‘98 di 206 cm per 105 kg. Prodotto delle giovanili di Treviso, passa a Trento cui esordisce anche in serie A, per poi essere girato in doppio tesseramento nella Virtus Alto Garda in C Silver. Poi Agrigento, Jesi, Ozzano e Padova, oltre ad esperienze nelle nazionali giovanili U15, U16 e U18. Un bel rinforzo quindi per I Tigers, che potranno contare sul lungo nativo di Castel Franco Veneto già dalla giornata di mercoledì 14

Mikael Distante

Responsabile della Comunicazione Tigers Romagna