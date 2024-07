SERIE B UFFICIALE – Luca Brambilla rinforza Mestre

E’ Luca Brambilla il nome che completa il pacchetto dei lunghi che la Gemini mette a disposizione di coach Cesare Ciocca; giocatore di grande concretezza arriva dalla stagione vissuta da protagonista che ha fruttato la salvezza a Vicenza, un campionato in cui il l’ala classe ’96 ha girato con una media di 9 punti e 5 rimbalzi a partita tirando da 2 con il 54% ed il 69% dai liberi; per lui anche un discreto bottino dall’arco dove in stagione regolare ha messo 19 bombe su 78 tentativi (24%). Elemento di grande sostanza, Brambilla è alto 194 centimetri ed ha mosso i primi passi in serie B a Lecco dove è rimasto due campionati primi di maturare in C Gold con le maglia di Erma e Cermenate, stagioni che hanno fatto da prologo al ritorno in B prima a Crema e quindi a Olginate dove è rimasto due annate, infine le due stagioni a Vicenza dove per alcune partite ha anche assunto i gradi di capitano grazie alla sua personalità e correttezza.

Luca Brambilla completa così un gruppo di lunghi che sarà formato dal confermato Simone Aromando e dai nuovi arrivi Andrea Lo Biondo e Lorenzo Galmarini.

Queste le sue prime parole in biancorosso:”Sono felice e molto entusiasta di vestire la maglia del basket Mestre per la prossima stagione. Ringrazio coach e società per la fiducia e per darmi l’opportunità di far parte di una realtà storica e sempre più ambiziosa come quella di Mestre. Sono carico e pronto a portare il massimo contributo alla squadra per affrontare la nuova stagione nel migliore dei modi.Non vedo l’ora di iniziare, forza Mestre!! “

UFF.STAMPA BASKET MESTRE