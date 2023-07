SERIE B UFFICIALE – Luca Campori resta alla Pielle Livorno

La PIELLE LIVORNO, sulla base del contatto in essere, comunica con estrema soddisfazione che Luca Campori sarà agli ordini di coach Marco Cardani anche nella stagione 2023/2024.

“Siamo felici e orgogliosi che Luca vestirà la maglia della Pielle per la terza stagione consecutiva; tutti noi negli occhi abbiamo sempre il tiro allo scadere realizzato due anni fa contro Vigevano e il coraggio e la grinta che da quando è arrivato ha messo in ogni partita. Coach Cardani lo ha voluto fortemente nel roster e insieme cercheremo di far ancor meglio dello scorso anno”, ha sottolineato il consigliere Marco Romei.

“Campori la scorsa stagione ha fatto vedere grandi miglioramenti in un ruolo che inizialmente non era il suo, giocando da guardia e avendo molto la palla in mano nella costruzione dei tiri e dei vantaggi. Ora la possibilità di avere un giocatore della sua versatilità, energia e durezza in uscita dalla panchina rappresenta un lusso che poche squadre potranno permettersi a questo livello”, ha precisato coach Cardani.

UFF.STAMPA PIELLE LIVORNO