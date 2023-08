SERIE B UFFICIALE – Luca Colombo approda a San Severo

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2023/2024 con il cestista Luca Colombo, playmaker classe 2003.

Play ‘vecchio stampo’, 186 cm e 77 kg, con curriculum di alto livello diviso tra il settore giovanile dell’Olimpia Milano (esordienti u.14) e Virtus Bologna (dall’U15 all’U19). Nella sua prima esperienza da senior la scorsa stagione con la maglia dei Rucker S. Vendemiano, sempre in serie B, il giovane regista ha chiuso con 3 punti di media in circa 12′ di utilizzo, 44% da 2, 20% da 3, con 2 rimbalzi 2 recuperi ed un assist ad allacciata di scarpe.

“Per aumentare il livello di intensità già negli allenamenti – interviene coach Luciano Nunzi – avevamo bisogno di un giocatore dalle caratteristiche come Luca che si è reso disponibile a ricoprire un ruolo comunque fondamentale all’interno del roster. Sebbene sia giovanissimo cercavamo un’atleta in grado di garantire non solo tecnica ma anche quantità per far fronte a tutte le esigenze di un campionato lungo ed articolato. Troveremo squadre affamate di vittoria e servirà, sin dal primo giorno, accrescere la competitività sotto ogni punto di vista”.

Benarrivato nella famiglia giallonera insieme, Luca!

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo