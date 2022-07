SERIE B UFFICIALE – Luca Digno approda alla Gema Montecatini

Luca Digno, guardia-ala di 192 centimetri, è un nuovo acquisto del Montecatiniterme Basketball di coach Agostino Origlio.

Classe 2001, quindi under a tutti gli effetti per la serie B 2022/23, nativo di Bari, è un grande atleta dalle spiccate caratteristiche difensive ma con potenzialità anche in zona d’attacco: ha giocato nell’ultima stagione a Empoli e poi a Vicenza, sempre in serie B, e due anni fa ha vestito la maglia di Formia.

La carriera di Luca Digno era iniziata a livello giovanile a Matera. Lì fu notato dalla Stella Azzurra Roma che lo volle nelle capitale dove è rimasto per ben nove stagioni nel vivaio con due scudetti vinti (Under 16 e 18), giocando anche in doppio tesseramento in C Gold nella Fortitudo Roma, nella Hsc e nel Petriana.

Diamo il benvenuto a Luca Digno alla Gema Montecatini!

Uff.Stampa Gema Montecatini