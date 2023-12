SERIE B UFFICIALE – Luca Digno rinforza la Geko Sant’Antimo

Nuovo arrivo in casa Geko. Si tratta di Luca Digno, guardia-ala classe 2001 con 192 cm in dotazione e già tanta esperienza raccolta nel campionato cadetto a dispetto della giovane età. Luca, che va a completare le rotazioni di coach Gandini dopo l’uscita di Scali, è nato a Bari ed ha iniziato la sua carriera a livello giovanile tra le fila del Matera. Da lì il passaggio alla Stella Azzurra dove ha completato la sua formazione conquistando due scudetti (Under 16 e Under 18) e maturando esperienze importanti in doppio tesseramento con Fortitudo Roma, HSC e Petriana. Atleta puro con spiccate qualità difensive, Digno aveva iniziato la stagione corrente con i Tigers Cesena dopo essere stato tra i protagonisti del salto in B Nazionale della Gema Montecatini l’anno scorso (7.1 punti, 3.3 rimbalzi e 1.1 assist in quasi 28’ d’impiego), e dopo aver indossato in precedenza le maglie di Vicenza, Empoli e Formia, con cui affrontò Sant’Antimo nella stagione 2020-21. Il giocatore ha già sostenuto due allenamenti con la squadra ed esordirà domenica nel match con Cassino valevole per la 15^ giornata.

“Contento di essere qui, in un campionato nuovo e competitivo e in una società organizzata come la PSA – dice Luca Digno -. Ho trovato in tutti, coaches e compagni, grande disponibilità, mi stanno aiutando ad inserirmi nella squadra e nei giochi e il fatto che domenica ci sia subito una partita importante da giocare farà il resto. Cosa posso dare alla Geko? Sono un atleta quindi dico subito tanta energia, soprattutto in difesa, e diverse incursioni al ferro, ma in generale tutto ciò che mi chiederà l’allenatore”.

“Con Luca allunghiamo il roster e torniamo completi dopo l’uscita di Scali – dice Vittorio Di Donato, GM della PSA -. Ora abbiamo un’arma in più, un ragazzo che ha già vissuto esperienze in B e che potrà darci una mano in questo campionato lungo e fitto di impegni”.

Uff stampa PSA Geko Sant’Antimo