SERIE B UFFICIALE – Luca Donegà nuovo under della NPO Olginate

Luca, classe 2000 cresciuto tra Rovello e Cantu (Progetto Giovani) a 16 anni debutta con Rovello in C Silver per poi debuttare anche in C Gold

Luca Donega’ – Play – Nato a Saronno il 6/5/2000 – cm 188 – 77 Kg

Donega’ Luca, classe 2000, muove i primi passi nelle giovanili del Basket Rovello per trasferirsi a 13 anni a Cantu’ nel Progetto Giovanni dove partecipa a due campionati Eccellenza.

A 16 anni rientra a Rovello per rimanere fino alla scorsa stagione. Proprio sotto la guida di Manuel Cilio (attuale neo Ass. Coach NPO) debutta in C Silver e l’anno successivo con l’Under 18 diventa campione regionale per poi proseguire l’esperienza senior in C Gold giocando 16 partite con 2,8 punti di media.

Luca commenta il suo trasferimento nella Missoltino.it: “Non vedo l’ora di cominciare con la nuova maglia per potermi confrontare in una categoria maggiore e crescere come giocatore. Ho scelto Olginate perche’ mi sembra la situazione perfetta per fare questo salto di categoria”

Uff stampa NPO Olginate