SERIE B UFFICIALE – Luca Manenti firma con Bakery Piacenza

La Bakery Basket Piacenza annuncia di aver raggiunto l’accordo con Luca Manenti per questa nuova stagione di Serie B Nazionale Old Wild West 23/24, nato il 21/06/2002 ala/centro di 203 cm per 93 kg. Cresciuto nel settore giovanile di Bluorobica Bergamo, Manenti entra a far parte del roster di Treviglio nella stagione 2018/19, e fa il suo esordio in prima squadra l’anno successivo. Confermato nella stagione

2020/21 a Treviglio, si ritaglia spazio nella rotazione dei lunghi. Nella sua carriera ha indossato la maglia azzurra partecipando agli Europei Under16 nel 2018. Nella stagione 2021/22 arriva nella società Bergamo Basket 2014, voluto da coach Cagnardi, con la quale ha trascorso anche il suo scorso campionato raggiungendo una media di 7.48 PPG in 21 minuti di gioco.

Luca Manenti:Ringrazio il coach e la società per la grandissima opportunità che mi stanno dando, sono entusiasta di cominciare e di conoscere i miei nuovi compagni, sono sicuro che sarà un grandissimo anno di crescita e soddisfazioni!

Coach Conti:Siamo contenti che Luca abbia abbracciato con grande entusiasmo la nostra idea di squadra, è un giocatore giovane con ampi margini di miglioramento e confidiamo che possa crescere sempre di più e mostrare le sue qualità.

