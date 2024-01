SERIE B UFFICIALE – Luca Valentini lascia Taranto e firma con Virtus Imola

Virtus Neupharma Imola comunica di aver raggiunto un accordo con Luca Valentini: il playmaker classe 1997 si lega al Club giallonero fino al 30 giugno 2024.

Nato il 3 dicembre 1997 a Rovereto (TN), il nuovo acquisto della Virtus si sposta dalla CJ Basket Taranto, con cui ha giocato la prima parte di stagione, squadra che al momento sta occupando l’ultima posizione in classifica. Alto 189 cm, l’ex numero 8 pugliese lascia Taranto nel cui roster era il 4° miglior realizzatore di squadra (10.4 punti a partita) con il 45% da due, il 35% da tre e 60% ai liberi. A Imola porta con sè la fama di buon rimbalzista (4,6 di media in 17 partite con la CJ) e di assistman (4,7).

Fratello di Fabio Valentini, in forza a Forlì in Serie A2, inizia a giocare a basket nel settore giovanile del Casale Monferrato, dove con la Novipiù esordisce in LegaDue nel 2013. Per segnare i primi punti, però, deve aspettare la stagione 2015-2016, trovando maggior continuità nella Rimadesio l’annata successiva, in Serie B, dove gioca 28 partite e inizia a sfornare assist (4.39 di media). In terza serie ci rimane anche con la canotta dell’Orva Lugo e Mamy.eu Oleggio, squadra con cui sfonda la doppia cifra (10.62) nel 2018-2019, aiutandola ad arrivare ai playoff, ma senza centrare la promozione. In A2, comunque, ci torna da solo, chiamato da Le Naturelle Imola con cui, in 24 uscite, raggiunge quota 53% da due e 9.42 assist; ancora, nell’estate 2020 torna alla Novipiù Monferrato mantenendo ottime medie sino ai playout dell’estate scorsa.

