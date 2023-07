SERIE B UFFICIALE – Lucas Maglietti per la regia della Bakery Piacenza

La Bakery Basket Piacenza comunica il raggiungimento dell’accordo con Lucas Maglietti per questa nuova stagione di Serie B Nazionale Old Wild West 23/24, italo-argentino nato il 14/08/2003 playmaker di 181 cm per 75 kg.

Cresce cestisticamente nelle giovanili della Union de Formosa e nel 2019 viene convocato dalla nazionale argentina U16 a giocare la FIBA Americas U16 e raggiunge la qualificazione al mondiale U17 2020.

Nella stagione 2019/2020 guadagna una medaglia d’argento all’Adidas Next Generation Tournament U18 di Monaco di Baviera con la Stella Azzurra Roma. Nella stagione 2021/22 arriva la convocazione nella squadra laziale in Serie A2 ed ha raggiunto nello stesso anno la vittoria nazionale del campionato Under 19.

Nello scorso campionato inizialmente Lucas firma in Serie B con l’Orlandina Basket però dopo pochi giorni arriva la chiamata da parte della NPC Rieti in Serie A2 con la quale ha concluso la stagione.



Lucas Maglietti:“Sono molto contento per questa opportunità di giocare alla Bakery, sarà una bella sfida e parlando con il coach mi ha dato tanta fiducia, sono sicuro che faremo di tutto per fare un buon campionato e non vedo l’ora di cominciare gli allenamenti, di conoscere i nostri tifosi e scendere in campo tutti insieme”

Coach Conti:“Buonissimo innesto,ragazzo con ottime prospettive, grintoso,con voglia di fare e di lavorare,come piace a noi!”

UFF.STAMPA BAKERY PIACENZA