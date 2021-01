La Luciana Mosconi Ancona comunica l’avvenuta risoluzione del legame contrattuale con l’atleta Luca Rattalino.

La Società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso nel periodo trascorso in maglia bianconeroverde augurando le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

