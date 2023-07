SERIE B UFFICIALE – Luciano Nunzi nuovo coach di San Severo

Luciano Nunzi è il nuovo coach dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo per la stagione 2023/2024.

L’allenatore, classe 1965, viene dal biennio sulla panchina di Bisceglie concluso con il meritatissimo salto nel nuovo terzo livello del basket italiano mentre, nell’annata precedente, ha condotto la squadra alla qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia ed il terzo posto in regular season nel gruppo D del torneo di Serie B. Laureato in Scienze Motorie e Sportive con un Master in Relazione e Comunicazione Didattica nella Pallacanestro, Nunzi è un uomo di pallacanestro con uno sguardo lungimirante anche verso il settore giovanile, al netto del suo lungo periodo nel Settore Squadre Nazionali Giovanili, condividendo una parte di questo percorso con Marco Ramondino, emergente e stimatissimo capo allenatore della Derthona in Serie A. Dopo anni di duro lavoro, dal 2012 al 2018, è allenatore della NPC Rieti, formazione con cui ottiene la promozione in Serie A2 nel 2015 e dove resta anche nelle stagioni successive fino al percorso all’Eurobasket Roma, sempre in Serie A2 Old Wild West e le seguenti panchine ed esperienze, ultima quella biscegliese.

L’intera dirigenza accoglie con entusiasmo il suo head coach, certa che la sua grande abnegazione ed il lavoro contribuiranno al bene della squadra e conseguentemente dell’ambiente giallonero.

Benarrivato, coach!

UFF.STAMPA CESTISTICA SAN SEVERO