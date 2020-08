SERIE B UFFICIALE – Luigi Cianci nuova ala di Olimpo Alba

L’Olimpo Basket Alba è lieta di annunciare che Luigi Cianci è un nuovo giocatore della prima squadra per la Serie B 2020-21!

Il reparto lunghi si arricchisce di un altro importante elemento giovane e di qualità, che arriva dall’esperienza di alto livello alla Janus Basket Fabriano. Con atletismo, rapidità e voglia di correre in contropiede, si inserisce alla perfezione nella costruzione della nuova formazione langarola.

Profilo

Ala grande mariglianese, nato nel 2000, inizia a giocare a pallacanestro nella sua città (vicino a Napoli), prima di iniziare il settore giovanile tra Casalnuovo e Casapulla. Nel 2015 si sposta nel Lazio a Latina e dal 2016 al 2018 rimane a Lido di Roma in Under 18 Eccellenza. Intanto viene chiamato come riserva a casa di un raduno della nazionale Under 16. Nella stagione successiva viene aggregato alla prima squadra in A2 all’Eurobasket Roma (ed in Under 18), mentre disputa anche il campionato di C Silver con Nuova Lazio Pallacanestro Riano. In Under 18 Eccellenza nel 2018/19 colleziona 15,2 di media, con un high di 24 contro Latina.

Infine nel 2019-20 è la volta di Fabriano, formazione di primissima fascia in Serie B che ha dominato il Girone C fino allo stop forzato. In quest’ultima esperienza è sceso in campo 18 volte ed è stato impiegato da coach Pansa per oltre sette minuti di media a partita. In otto occasioni ha trovato la via del canestro con il record di 7 punti realizzati nella vittoria contro Ancona.

Nella prossima stagione arriva all’Olimpo Basket Alba pronto a fare un nuovo salto di qualità.

L’intervista

Dopo l’esperienza in una realtà ambiziosa come Fabriano, quest’anno è arrivata la scelta di sposare un nuovo progetto, quello langarolo: “Arrivo da Fabriano dove il basket è molto seguito, con un pubblico numerosissimo, davvero la pallacanestro è al centro della vita cittadina. Ho scelto di venire all’Olimpo perché è una squadra giovane in cui avrei potuto avere più spazio rispetto all’anno scorso. Ho parlato con ragazzi che conoscevano la realtà albese e me ne hanno parlato molto bene. Sono stato anche consigliato per questa scelta dal mio ex allenatore Pansa e così ho scelto ben volentieri di venire ad Alba”.

In attesa di vederti calcare il parquet del Pala 958, quali sono le tue sensazioni per il campionato che verrà dal punto di vista di un giovane giocatore che si inserirà in una squadra nuova: “Sono un giocatore atletico cui piace giocare a tutto campo, molto di corsa in contropiede. Mi piace molto stare in gruppo con la squadra, fare spogliatoio e creare un buon gruppo. Dal punto di vista individuale vorrei migliorare la conoscenza del gioco, partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. Tecnicamente vorrei essere più pericoloso fronte a canestro migliorando il tiro. Come squadra dobbiamo scoprire cosa possiamo fare. Sarà una risposta scontata, ma l’obiettivo è il miglior risultato possibile. Poi se il nostro meglio sarà la salvezza oppure i playoffs, lo vedremo sul campo”.

Un benvenuto dunque a Luigi Cianci all’Olimpo Basket Alba con l’augurio di una grande annata all’ombra della torre di Corneliano!

