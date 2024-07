SERIE B UFFICIALE – Lukas Aukstikalnis resta in Italia e firma con Liofilchem Roseto

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto per la stagione sportiva 2024/25 con il giocatore lituano Lukas Aukstikalnis, da oggi ufficialmente un giocatore biancazzurro.

Un vero e proprio colpo di mercato per la Liofilchem che aggiunge al proprio roster un pezzo da novanta dello scorso campionato di B Nazionale: Lukas, in canotta Andrea Costa Imola, è stato decisamente uno dei migliori esterni di entrambi i Gironi ed il secondo miglior realizzatore del Girone B, portando addirittura il team imolese ai playoff con gare pazzesche e un girone di ritorno da stropicciarsi gli occhi.

Nato a Panevezys in Lituania il 19 Agosto del 1995, Lukas è un tiratore come pochi, abile nell’uno contro uno e, grazie anche alla sua notevole statura di 195 cm, è capace anche di attaccare il ferro senza problemi.

Gli inizi sono con il Liektabelis, team storico della Lituania: gioca lì per ben 5 anni esordendo anche in Serie A, poi un anno il prestito con il Siaulai ad oltre 8 punti di media, sempre nella massima serie lituana. L’estate del 2018 lapproda in Spagna con il Penas Huesca, club militante in A2: 8 punti, 2 rimbalzi e oltre il 38% da tre. L’anno dopo il ritorno in patria con il Pieno Zvaigzdes, poi Francia, ancora Lituania e a firma nel 2022 con il Laguna Bucarest in Romania, viaggiando ad oltre 15 punti di media.

Nell’ultima stagione disputa oltre 30 gare con l’Andrea Costa Imola: 17,6 punti di media in regular season (con un high di 27 punti contro Ravenna ed Ozzano ) con 5 rimbalzi, quasi 2 assist, il 53% da due e addirittura il 46 da oltre l’arco, mentre nella post-season 21 di media in 3 gare giocate.

Curiosità: nella gara giocata proprio contro Roseto il 3 Marzo scorso Lukas ha messo a segno 24 punti con 6/12 da tre punti, mentre nella gara d’andata i punti sono stati ben 21.

Il DS Marco Verrigni commenta così l’ingaggio di Aukstikalnis: “Un giocatore dal grande potenziale offensivo che ci ha impressionato tanto durante tutto l’arco del campionato; ha una facilità impressionante nell’andare a canestro, ed è bravo a creare per i compagni. Giocatore che ci serviva molto, con delle caratteristiche chiare e precise e che si sposano benissimo con il nostro roster. Inoltre, ha già esperienza del nostro campionato e riteniamo sicuramente di aver fatto un ottimo colpo puntando su di lui.”

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO