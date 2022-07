SERIE B UFFICIALE – Lumezzane annuncia la firma di Daniel Alexander Perez

BVL Virtus Lumezzane è lieta di comunicare di aver trovato l’accordo con Daniel Alexander Perez, play-guardia di 186cm, nell’ultima stagione a Langhe Roero Basketball.

Classe 1997 Perez inizia la sua avventura nel mondo della palla a spicchi con BASKET RIMINI CRABS dove gioca fino alla sua prima esperienza nel 2016 in serie B, in seguito ha militato in diverse squadre del terzo campionato nazionale tra cui DESIO, FULGO, URANIA MILANO, MESTRE, CREMA, COSTA D’ORLANDO. DANEL arriva alla VIRTUS per rinforzare il reparto regia della nostra squadra.

Uff.Stampa Virtus Lumezzane