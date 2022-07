SERIE B UFFICIALE – Lumezzane annuncia Loan Stephane Djiya Biatcha

BVL Virtus Lumezzane è lieta di comunicare di aver trovato l’accordo con Loan Stephane Djiya Biatcha, ala/centro di 202cm, nell’ultima stagione alla Pallacanestro Brescia.

Classe 2003 per Djiya è un ritorno, STEPHANE inizia a giocare proprio nella nostra società, dove facendo tutta la strada delle giovanili cresce fino al passaggio nel 2019 alla PALLACANESTRO BRESCIA inizialmente in UNDER 18 poi salendo fino allo scorso anno che è stato aggregato alla prima squadra in SERIE A.

Uff.Stampa Virtus Lumezzane