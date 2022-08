SERIE B UFFICIALE – Lumezzane chiude il roster con Ludwig Tilliander

By

BVL Virtus Lumezzane è lieta di comunicare di aver trovato l’accordo con TILLIANDER LUDWIG, ALA di 198cm, nell’ultima stagione a META FORMIA.

Classe 2001 LUDWIG muove i primi passi nel mondo senior nell’anno 2017 con COLLEGE BASKET BORGOMANERO, facendo sponda tra l’U18Eccelenza e la C Gold, successivamente passa in in A2 con PALLACANESTRO ORZINUOVI, infine lo scorso anno l’ha iniziato con BOLOGNA BASKET 2016 e l’ha terminato a FORMIA

Queste le parole di LUDWIG dopo il suo arrivo

𝗦𝗼𝗻𝗼 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗾𝘂𝘀𝘁𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝘂𝗺𝗲𝘇𝘇𝗮𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗶𝗹 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲. 𝗡𝗼𝗻 𝘃𝗲𝗱𝗼 𝗹’𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗿𝗲 𝗶 𝗺𝗶𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮.

FABIO SAPUTO Allenatore commenta cosi l’arrivo di LUDWIG

𝗥𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗵𝗮 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘃𝗮𝗻𝗼, 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗿𝗮̀ 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗮 𝘃𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘃𝗮𝗹𝘀𝗮, 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝘂𝗶 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝟮𝟮 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼

A TILLIANDER un caloroso benvenuto nella #FamigliaVirtus e in bocca al lupo per la stagione

L'anno scorso l'ala svedese classe 2001 ha vestito le maglie di Bologna Basket 2016 @bobasket2016 e Meta Formia, sempre in @LNPSOCIAL.



