SERIE B UFFICIALE – Lumezzane ingaggia Marcis Vitols

La Virtus Lumezzane da il benvenuto al suo nuovo playmaker, il Lettone Marcis Vitols! Giocatore di esperienza e fama internazionale, nato nel 1992 arriva in Italia e sceglie Lumezzane per questa nuova avventura della sua carriera per misurarsi con nuovi avversari e nuove stimolanti sfide.



Dopo le giovanili e la nazionale Juniores, esordisce tra i pro nel Latvjias Universitate, poi gioca nel Valmiera e nell Ogre prima di andare in Ucraina con l’Odessa. Torna poi in Lettonia al Ventsplis per due stagioni giocando anche in Europe Cup in cui si ricorda una prestazione da 7/7 da 3punti per poi andare al VEF Riga. Nella stagione 21/22 sceglie di andare in Estonia con il Kalev/Cramo dove gioca in 3 competizioni: lega Estone/Lettone, VTB league russa e la Basketball Champions League. La scorsa stagione gioca per il Keila con una ottima media di 13 punti, 4 rimbalzi e 5 assist a partita con 28 minuti giocati di media. Queste prestazioni sono valse anche la convocazione con la Nazionale guidata dall’attuale coach della Virtus Bologna Luca Banchi per in gironi europei di qualificazione ai mondiali, in cui la Lettonia è stata la grande sorpresa. I tifosi di Lumezzane non vedono l’ora di ammirare Marcis al PalaLumenergia, certi che il suo carisma e la sua esperienza possano trascinare i compagni per un grande girone di ritorno!

Prime parole del giocatore: “Like always, agent send me multiple options where to sign a contract, but always i wanted to play in italy and this was pefect moment to come here. I spoke with coach and i understand that i want to come here,

Come sempre il mio agente mi ha proposto più opzioni dove firmare, ma ho sempre voluto giocare in Italia e questo è il momento perfetto per venire a giocare qui! Ho parlato con il Coach e ho capito che volevo venire qui!”

Parole di Coach Saputo: “Marcis è un giocatore esperto che ha giocato ad alti livelli, sicuramente le sue capacità saranno di aiuto alla squadra per raggiungere gli obiettivi, nel lavoro quotidiano e la domenica. È un playmaker che sicuramente ci darà con le sue caratteristiche tecniche un alternativa importante in attacco.”

UFF.STAMPA VIRTUS LUMEZZANE