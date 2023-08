SERIE B UFFICIALE – Macera e Dincic rinforzano Cassino

La Virtus Cassino è pronta a dare il via alla nuova stagione agonistica con il raduno ufficiale previsto per oggi, 18 agosto.

I giocatori, con staff tecnico e dirigenza, si riuniranno presso la sede sociale del club, per poi iniziare da domani la preparazione fisica e tecnica in vista delle sfide che attendono il team di punta della città martire.

Grandi novità e nuove ambizioni per tutta la compagine virtussina, che sarà coordinata dal neo-coach Andrea Auletta, affiancato dal nuovo Assistant coach, classe ’01, Alessandro Lucariello, lo scorso anno in forza alla New Virtus Mesagne.

Ultime due ufficialità, in casa BPC, anche l’ingaggio del giovane Alessio Macera, ala classe ’04 in forza lo scorso anno al Formia Basketball, in serie C Gold, dove ha concluso la stagione con 14.8 punti per gara in 27 presenze totali, e del lungo classe ’98, Nemanja Dincic, che lo scorso anno ha vestito la maglia della Pallacanestro Roseto.

Altri due colpi messi a segno dalla società del presidente Leonardo Manzari, il cui roster al completo sarà composto da: Michael Teghini, Flavio Gay, Jakov Milosevic, Melkisedek Moreaux, Riccardo Bassi, Alessio Truglio, Davide Frizzarin, Giulio Candotto, Michael Lemmi, Simone Cavalieri, dai nuovi arrivati, Alessio Macera e Nemanja Dincic, e dai prodotti del settore giovanile rossoblù, Simone Pontone e Roberto Mastrocicco.

La squadra si sottoporrà nella mattinata del 19 agosto alle visite mediche di rito, per poi passare al lavoro di campo dal primo pomeriggio.

Il primo appuntamento agonistico sarà il 30 agosto, quando la formazione rossoblù si recherà a Latina (A2) per disputare la prima amichevole. Sarà un’occasione per testare le nuove strategie di gioco e la coesione di squadra.

Successivamente, il 2 settembre, nuovo incontro sempre con Latina, ma questa volta al PalaVirtus, per affrontare il primo scrimmage casalingo. Sarà un’opportunità per mettere ancora alla prova l’intesa tra i giocatori e per salutare il pubblico cassinate dopo l’ultima partita casalinga dello scorso anno contro Sala Consilina nel turno eliminatorio per l’accesso al campionato di serie B Nazionale.

Il 5 settembre, sempre presso il PalaVirtus, un altro incontro amichevole contro Isernia, squadra di B Interregionale.

Il 9 settembre, invece, sarà la volta della prima uscita stagionale ufficiale, per i ragazzi di coach Auletta, che affronteranno tra le mura amiche la blasonata Del.Fes Avellino.

Il 16 settembre, nuovamente al PalaVirtus, la Virtus Cassino ospiterà Roseto. Sarà un’opportunità per i tifosi di assistere all’ennesima partita avvincente e di livello, come tutte quelle che attendono fino alla fine della stagione 2023/24 il sodalizio cassinate.

Infine, il 23 settembre, il team rossoblù si recherà a Teramo per disputare l’ultima amichevole della pre-season contro Jesi, ultima occasione per affinare le tattiche prima dell’inizio ufficiale della stagione, in programma il 1 ottobre, fuori casa, contro la corazzata della Libertas Livorno.

Tutto pronto, dunque, per l’intenso e fitto pre-campionato virtussino, ormai ai nastri di partenza.

