SERIE B UFFICIALE – Magaye Seck è un nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter comunicare di aver definito l’accordo per le prestazioni sportive di Magaye Seck per la stagione 2023/2024 di Serie B Nazionale LNP.

Pivot classe 2001 di 203 cm, Seck è nato in Senegal prima di formarsi dall’Under 15 con la Petrarca Padova. Dopo aver esordito con ‘’i grandi’’ in C Gold sempre a Padova, Seck passa a Tortona in Serie A2 dove assaggia il parquet per 8 partite nella stagione 2019/2020.

La crescita di Seck continua nella stagione seguente a Bergamo, sempre in Serie A2, dove disputa 44 partite complessivamente prima di passare ad UCC Assigeco Piacenza nel 2021/2022.

Nella scorsa stagione Seck ha mantenuto in Serie B Girone D Old Wild West una media di 5,6 punti a partita con la casacca della Liofilchem Roseto, con una media di 4,8 rimbalzi a partita.

Ecco le prime parole di Magaye con la maglia dei Fiorenzuola Bees: ‘’ Sono contento di essere arrivato a Fiorenzuola; mi ritengo un giocatore a cui piace molto lavorare in palestra, e spero di apportare più energia possibile al gruppo squadra.

Ho una propensione alla fase difensiva, mi piace farlo con aggressività, penso di poter difendere anche giocatori con ruoli diversi dal mio. Spero di dare alla squadra un importante contributo a rimbalzo in tutte e due le metà campo. In attacco ho molto da migliorare, non vedo l’ora di farlo ma allo stesso tempo sono sicuro riuscirò a dare un apporto soprattutto nel pitturato.

Ho seguito i Fiorenzuola Bees nel passato, e so che arrivo in un posto ideale dove poter migliorare. Conosco le qualità del coach e di molti dei miei compagni di squadra. Ho la certezza che potremo creare un gruppo forte e coeso.

Da questa annata sportiva mi aspetto si creino i presupposti per portare più tifosi possibili al palazzetto e di farli divertire. Mi auguro di poter aiutare il gruppo a diventare una vera squadra, presupposto indispensabile per vincere più partite possibili. Ho la certezza di poter migliorare su tante piccole cose attraverso il lavoro e l’aiuto dello staff che so essere di prim’ordine. Forza Fiorenzuola! Forza Bees!’’

Magaye Seck sarà a disposizione di coach Lorenzo Dalmonte e del suo staff a partire dal ritiro estivo in programma a partire da metà agosto in quel di Fiorenzuola.

UFF.STAMPA FIORENZUOLA BEES