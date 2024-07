SERIE B UFFICIALE – Manuel Saladini è il primo volto nuovo in casa BPC Virtus Cassino

La BPC Virtus Cassino è lieta di annunciare l’ingaggio di Manuel Saladini per la stagione agonistica 2024-25. Giocatore versatile, capace di aumentare il ritmo del gioco e di mettere i compagni nelle condizioni migliori per segnare, Saladini rappresenta un importante innesto nel roster di coach Auletta. Le sue capacità ed esperienza, unite a quelle del capitano Michael Teghini, saranno fondamentali per la costruzione dei giochi offensivi del team benedettino. Classe 2002, alto 180 cm, arriva alla corte del Presidente Manzari dopo significative esperienze in giro per l’Italia.



Cresciuto nelle giovanili della Mens Sana Siena, Manuel ha proseguito la sua carriera a Treviso, dove ha contribuito alla promozione in Serie A1 e alla vittoria della Coppa Italia LNP di A2 nella stagione 2018-19. Successivamente, ha vestito le maglie di Cento (A2), Pavia (B), Mantova (A2), NPC Rieti (B) e Casale Monferrato (B). Nell’ultima stagione approda alla corte di coach Fabbri nelle fila dei Lions Bisceglie, totalizzando una media di 9.3 punti, 3.2 assist e 2.3 rimbalzi in 25 minuti giocati per partita.

L’intera società rossoblù dà il benvenuto a Manuel, con l’auspicio che possa contribuire significativamente al successo della squadra nel prossimo campionato nazionale di Serie B.

uff.stampa virtus cassino