SERIE B UFFICIALE – Marabini, Bartolini e Fuschini si alleneranno con la prima squadra

Dal settore giovanile alla serie B. Saranno tre i giocatori che per tutta la stagione 2020/21 si alleneranno con la Rekico durante la settimana con l’obiettivo di conquistare un posto in panchina nelle gare di campionato: Giovanni Bartolini, Nicola Marabini Federico Fuschini. Il terzetto giocherà anche nell’Under 20 e nella squadra di Promozione del Basket 95 Faenza.

Giovanni Bartolini, nato a Faenza il 27 maggio 2003, è il giocatore più giovane nell’organico faentino ed è alla prima esperienza con la serie B. Ala di 196 cm, Bartolini ha mostrato grande forza fisica nei campionati giovanili dove si è messo spesso in luce. Nella prossima stagione sarà anche assistente allenatore dell’Under 13 della Raggisolaris Academy.

“Ho grande entusiasmo per questa nuova esperienza – afferma – e non vedo l’ora di mettermi al lavoro con il gruppo di coach Serra. Sarà di sicuro una stagione importante sia dal lato sportivo che personale”.

Nicola Marabini, nato a Faenza il 6 novembre 2002, è un playmaker di 181 cm e per il secondo anno consecutivo farà parte del roster della Rekico. In queste settimane Marabini è stato impegnato nel CRE estivo della Raggisolaris Academy, iniziativa che ha riscosso un enorme successo.

“Allenarmi con la prima squadra mi ha permesso di migliorare molto – spiega –: mi sono infatti misurato con un gioco fisico e tecnico rispetto a quello che avevo trovato nelle giovanili e ho lavorato al fianco di giocatori esperti da cui ho imparato tanto. Ora voglio continuare a crescere per continuare il mio percorso”.

Federico Fuschini, nato a Forlì il 31 gennaio 2002, è una guardia\ala di 188 cm con una buona tecnica e tanta grinta. Pure per lui sarà il debutto con i Raggisolaris.

“Allenarmi con la prima squadra mi servirà per crescere mentalmente e fisicamente – sottolinea – e darò il massimo per ritagliarmi il mio spazio. Confesso che sono emozionato per questa prima volta tra i grandi e farò di tutto per sfruttare al meglio questa occasione”.

Questo il roster completo della Rekico 2020/21:

PLAYMAKER: Michele Rubbini (1999, confermato); Riccardo Ballabio (1998, dalla Robur et Fides Varese, serie B); Nicola Marabini (2002, dal settore giovanile Basket 95 Faenza)

GUARDIE: Filippo Testa (1997, dall’Oleggio Magic Basket, serie B); Michele Solaroli (2002, dal settore giovanile della Virtus Bologna); Federico Fuschini (2002, dal settore giovanile del Basket 95 Faenza)

ALI: Marco Petrucci (1992, confermato), Simon Anumba (1996, confermato); Riccardo Iattoni (1992, dai New Flying Balls Ozzano, serie B); Nicola Calabrese (2001, confermato); Giovanni Bartolini (2003, dal settore giovanile del Basket 95 Faenza)

CENTRI: Giacomo Filippini (1991, dalla Nuova Pallacanestro Vigevano, serie B); Keller Cedric Ly-Lee (2001, dalla Petriana Roma, C Gold)

