SERIE B UFFICIALE – Marco Andreazza è il nuovo coach della Paffoni Omegna

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che, nella prossima stagione, a sedersi sulla panchina rossoverde sarà Marco Andreazza. Una persona che il nostro ambiente conosce benissimo, per la sua esperienza da vice allenatore dal 2008 al 2011 con Da Prato e Zanchi. La presentazione ufficiale di Andreazza si svolgerà lunedì alle 19:45 al Roof Top del ristorante Giardinetto di Pettenasco: per l’emergenza covid, potranno partecipare, con l’obbligo di indossare la mascherina, giornalisti, dirigenti ed un numero ristretto di tifosi, con la precedenza che è stata data ai membri della Associazione Kenzio Bellotti e ad alcuni rappresentanti della Curva Matteo Bertolazzi. L’evento, per consentire a tutti di poter ascoltare e vedere il nostro nuovo allenatore, sarà trasmesso in diretta Facebook sulla nostra pagina. Ad organizzare la serata, sostenendo i costi dell’apericena, il nostro sponsor Davide Piovera di Banca Generali Private. Le persone che interverranno pagheranno una quota di 15 euro che sarà interamente devoluta in beneficenza ad Alessandro Viviano, nostro tifoso da sempre, che necessita dell’acquisto di uno speciale mezzo di trasporto. Queste le prime parole da coach della Paffoni di Marco Andreazza:

“Per me la chiamata della Fulgor rappresenta un motivo di orgoglio perché questo ruolo è stato rivestito da colleghi capaci e importanti. Credo che il passato sia importante ma oggi quello che conta è il presente e quello che vogliamo costruire insieme . Le parole e le promesse oggi non contano, conta quello che riusciremo a costruire tutti insieme giorno dopo giorno. Voglio mandare un grande abbraccio a tutti gli sportivi del VCO con la speranza di meritarci il loro sostegno, consci che se riusciremo a riempire la nostra nuova casa vuol dire che saremo all’inizio di un percorso vincente! FORZA FULGOR”.

FONTE: Uff. Comunicazione Fulgor Basket Omegna