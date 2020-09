SERIE B UFFICIALE – Marco Di Pizzo approda alla Real Sebastiani Rieti

SSD Real Sebastiani Rieti comunica di aver sottoscritto un contratto annuale, con scadenza 30 giugno 2021, con l’ala/centro Marco DI PIZZO.

LA CARRIERA

Nato a Bagni a Rivoli, in provincia di Firenze, il 12 agosto del 1998, Di Pizzo nutre sin da piccolo la passione per il basket e dopo aver mosso i primi passi nella scuola basket di Firenze, prosegue il suo percorso ad Empoli dove resta per due anni, per poi approdare a Siena coi colori della Mps e successivamente a Pistoia. Ed è proprio Pistoia a lanciarlo nel basket dei grandi, dove per due anni vive l’esperienza massima in A: esordisce il 29 novembre 2015 e complessivamente totalizza 21 presenze. L’anno successivo (‘17/’18) scende in B, ad Omegna e con la Paffoni oltre a vincere la Coppa Italia, viene premiato come miglior Under 21 d’Italia. A fine stagione torna a Pistoia, sempre in serie A, poi la recente esperienza in A2 con la Benacquista Latina, interrotta dalla pandemia.

LE DICHIARAZIONI

“Sono arrivato in un contesto cestistico ambizioso, dove le idee mi sembrano già piuttosto chiare. Quando il procuratore mi ha prospettato questa opportunità, non ci ho pensato più di tanto ed ho accettato la possibilità di aggregarmi ai gruppo. Mi sono bastati i primi due allenamenti per rendermi conto che le sensazioni iniziali coincidevano con i fatti ed ora sono a disposizione del coach: il mio minutaggio in stagione dipenderà solo ed esclusivamente da me stesso. L’obiettivo è quello di farsi trovare sempre pronto dal coach e vista la profondità della rosa, una cosa inedita per una categoria come questa, è ben chiaro quale può essere l’obiettivo finale”.

Marco Di Pizzo ha scelto la maglia numero 1.

Uff stampa Real Sebastiani Rieti