SERIE B UFFICIALE – Marco Giancarli resta agli Herons Montecatini

FABO Herons Montecatini rende noto che il playmaker Marco Giancarli indosserà la maglia rossoblù anche per la prossima stagione sportiva. Marco rappresenta la continuità, essendo stato il primo giocatore a firmare per gli Herons nel giugno del 2021, ed è subito entrato nei cuori di staff, società, compagni e tifosi, per il suo carattere mite e battagliero, per la sua capacità di emozionarsi, per il suo attaccamento alla maglia e per la sua voglia di lottare e di emergere sempre.

Molte delle fortune degli Herons sono legate al suo nome, il suo spirito è stato fondamentale in questi due anni, la filosofia del Club si sposa bene con la sua impronta, anche per la leadership che ha saputo mettere al servizio del gruppo.

Carriera

2022-23 Fabo Herons Montecatini (Serie B – Ammissione alla B Nazionale)

2021-22 Herons Basket Montecatini (C Gold – Promozione in B)

2020-21 Fortitudo Alessandria (Serie B) poi Oleggio Magic Basket (Serie B)

2019-20 Pallacanestro Fiorenzuola 1972 (Serie C Gold)

2018-19 Green Basket Palermo (Serie B)

2017-18 U.S. Empolese (Serie B)

2016-17 Green Basket Palermo (Serie C Silver)

2015-16 Stella Azzurra Viterbo (Serie B)

2014-15 CUS Jonico Taranto (Serie B)

2013-14 Stella Azzurra Roma (DNB e Under 19)

2012-13 Stella Azzurra Roma (DNB e Under 19)

2011-12 Sport Management Latina (Serie C regionale) poi Virtus Aprilia (DNC)

