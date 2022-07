SERIE B UFFICIALE – Marco Giannini firma un triennale con MTVB Herons Montecatini

MTVB Herons Basket è lieta di comunicare di avere ingaggiato per le prossime tre stagioni sportive la guardia-ala Marco Giannini, 190 cm, nato il 31 agosto 2001, prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Reggiana.



Marco nell’ultima stagione era in B in Puglia, a Bisceglie, chiudendo con 6,4 punti di media. L’anno precedente ha avuto l’onore di esordire in Serie A con la UNAHotels Reggio Emilia, collezionando 7 presenze (più 1 in Fiba EuroCup), mentre nel 2019-20 era nella Polisportiva Montecchio con oltre 4 punti a partita, impegnato in contemporanea con l’Under18 della Reggiana.



Traccia un profilo il suo nuovo allenatore Federico Barsotti: “Lo seguo dai tempi delle giovanili e lo avevo notato, le evoluzioni degli ultimi due anni credo lo abbiano ulteriormente maturato. Lui ci ha fortemente voluto, ha le idee chiare e voglia di fare, mi ha fatto un’ottima impressione. Sicuramente sarà un gran lavoratore, del resto viene da una scuola, quella di Reggio Emilia, dove la pallacanestro è vissuta come si deve”.



Carriera

2021-22 Bisceglie (Serie B)

2020-21 Pallacanestro Reggiana (Serie A e Fiba EuroCup)

2019-20 Polisportiva Montecchio (Serie C Gold) e Pallacanestro Reggiana (U18)

MTVB Herons

Area Comunicazione