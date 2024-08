SERIE B UFFICIALE – Marco Ius firma con Chiusi

Umana San Giobbe Basket Etruria è lieta di annunciare la firma di Marco Ius.

Ala di 204 centimetri per 98 chili, classe 2004, originario di San Vito al Tagliamento e cresciuto nella Pallacanestro Trieste (con la quale è stato convocato anche nella prima squadra), il nuovo acquisto dei Bulls è uno dei talenti emergenti della palla a spicchi giuliana; nell’aprile del 2023 è stato infatti premiato con la Coppa Colli, riconoscimento che viene assegnato al giovane più promettente del basket triestino. Contestualmente al percorso nelle giovanili di Trieste, nelle quali ha terminato da grande protagonista (22 punti e 10.4 rimbalzi di media in Next Gen Cup), nel 22/23 Ius ha giocato in doppio tesseramento con il Cus Trieste, segnando 14 punti ad allacciata di scarpe in C Gold.

Nella stagione 23/24 si è diviso tra Virtus Padova e PSA Sant’Antimo, entrambe militanti nel campionato di Serie B nazionale.

“Completiamo il roster con la firma di Marco, un ragazzo che fin dalla prima telefonata si è dimostrato entusiasta di far parte del nostro progetto – dichiara il capo allenatore della San Giobbe, Nicolas Zanco. Ha voluto a tutti i costi venire a Chiusi e poter lavorare con noi in questa stagione, si è dimostrato motivato e voglioso di fare un salto di qualità dopo una stagione travagliata come la scorsa. Prodotto delle giovanili di Trieste, gran talento che è esploso nella stagione in Next Gen, un altro giovane di ottime prospettive che si aggiunge al nostro roster. Ius, insieme a Baldi, Chapelli e Gravaghi rappresenta quello che è il nostro obiettivo: allestire una squadra competitiva che oltre a giocatori esperti ha un occhio di riguardo ai talenti emergenti”.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.