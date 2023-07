SERIE B UFFICIALE – Marco Morara confermato alla Virtus Imola

E’ ufficiale: Marco Morara sarà ancora della Virtus Imola nella stagione 2023/2024 in serie B Nazionale, dopo il suo ritorno della stagione scorsa.

L’ala forte imolese è uno dei perni della squadra sia a livello tecnico che umano, grazie alla sua lunga esperienza in categoria.

Classe 1990, Morara ha chiuso il campionato scorso a quasi 9 punti di media, aumentati fino a 10,4 durante i play-in contro Ancona, con medie importanti come il 60% da 2 punti ed il 45% dall’arco, con l’aggiunta di 1,5 assist e 4,33 rimbalzi di media.

Ma è il peso specifico nel gruppo l’aspetto più importante che lega “Morris” alla Virtus Imola. Ed il prossimo anno ci sarà ancora da lottare sotto ai ferri per la causa giallonera.

Marco Morara, ancora in giallonero: dopo la stagione scorsa non potevano esserci dubbi?

“Porsi delle domande è giustissimo e ce le facciamo tutti. Però avevo un biennale e quindi trovarsi d’accordo per andare avanti insieme è stato facile”.

Vai a completare un blocco di lunghi altamente competitivo sia in termini di fisico che di esperienza?

“Le squadre non sono ancora finite ed il mercato è ancora apertissimo. Vedremo come si evolverà il livello delle squadre. Ho fiducia che arriveremo con forti motivazioni”.

I tuoi obiettivi personali e quelli di squadra?

“Non ho obiettivi personali, se non quello di fare il meglio possibile per la squadra. Come obiettivi di squadra, la società non mi ha ancora comunicato nulla: staremo a vedere e lotteremo per raggiungerlo”.

Carlo Dall’Aglio

Responsabile Area Comunicazione Marketing

Virtus Imola