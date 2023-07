SERIE B UFFICIALE – Marco Petrucci rimane a Faenza

Il Capitano è pronto a vivere la sesta stagione in maglia Blacks. Marco Petrucci è sempre più una bandiera dei Raggisolaris e non vede l’ora di disputare il nuovo campionato di serie B Nazionale con l’obiettivo di portare in alto Faenza.

L’ala toscana è reduce da una buona stagione nella quale ha viaggiato intorno alla doppia cifra sia in regular season che nei play off, ricoprendo anche il ruolo di ala grande oltre a quello di ala piccola, con ottimi risultati. Micidiale è stata la sua precisione al tiro da tre rivelatosi spesso decisivo.

“Ormai Faenza è la mia seconda casa e credo molto in questo progetto – sottolinea Petrucci – tanto che la scorsa estate ho firmato un biennale. Il mio obiettivo è giocare in questa società ancora per tanti anni.

Nella prossima stagione vogliamo migliorare i risultati ottenuti nei mesi scorsi per far compiere alla società un altro passo avanti. Credo se lo meritino i dirigenti e i tifosi.

Le ambizioni non ci mancano e c’è davvero grande entusiasmo, come si è visto sugli spalti nelle due gare casalinghe di finale play off con Rieti e dunque credo che ci siano le migliori condizioni per disputare un buon campionato.

Non sarà una stagione semplice, perché la nuova serie B Nazionale ridurrà le squadre e alzerà il livello tecnico ed inoltre ci sarà l’incognita del comunitario, che potrebbe fare la differenza. Sono comunque sicuro che saremo pronti per vivere una annata da protagonisti”.

Luca Del Favero