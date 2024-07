SERIE B UFFICIALE – Marco Pieri firma con Piombino

Il quarto nuovo arrivo è quello di Marco Pieri centro di 208 cm per 105 kg, nato a Trieste l’8 novembre 2002.

Considerato a livello giovanile uno dei migliori prospetti nel ruolo, è dotato di grande fisicità, verticalità e dinamismo, intimidatore in area e lungo che ha mani morbide anche dalla media. Nell’ultima stagione ha anche iniziato a lavorare sul tiro da tre. In cerca di spazi nei nostri campionati, per mettere in mostra queste sue qualità, ha scelto di venire a Piombino, con tantissima voglia di fare.

LA CARRIERA

Dopo gli inizi in una polisportiva triestina, a 15 anni viene ceduto in prestito alla Pallacanestro Trieste, con cui gioca tutte le giovanili nei campionati di eccellenza, con partecipazioni alla Next Generation Cup, competizione riservata alle giovanili delle squadre della massima serie nazionale. Nel periodo delle giovanili è stato anche convocato più volte nelle nazionali di categoria. Dopo alcune esperienze nelle serie minori, debutta in A2 con Udine a 18 anni, con l’APU, sotto la guida di Matteo Boniciolli, colleziona 18 presenze. L’anno successivo passa a Bisceglie in B, coi pugliesi è sempre presente e in poco più di 11’ di media, segna 4,2 punti e prende 2,6 rimbalzi, tirando col 58% da due e andando in doppia cifra tre volte, con un high di 18 punti. Nell’ultima stagione decide di andare a maturare nella seconda divisione del campionato sloveno, dove con 21’ di utilizzo medio, segna 9,3 punti e prende 6,3 rimbalzi. Nel finale di stagione è rientrato a Trieste ed è subito stato inserito nei 12 della prima squadra in A2.

Le sue parole:

“Sono veramente felice di entrare a far parte di questa squadra e di questa società. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare per dare il mio contributo alla squadra, per competere al meglio in questo difficile campionato che è la B nazionale. Ringrazio il coach Zanchi e la società per la fiducia accordatami e mi impegnerò al massimo per onorare la maglia gialloblù. A presto, Piombino!!!”

UFF.STAMPA BASKET GOLFO