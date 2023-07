SERIE B UFFICIALE – Marco Santiangeli rimane a Roseto

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare di aver confermato anche per la stagione 2023/2024 l’esterno Marco Santiangeli, che sarà quindi il quarto giocatore che comporrà il roster guidato da coach Franco Gramenzi.

L’esterno classe 1991, tra campionato, play off e Supercoppa Italiana, ha totalizzato 39 presenze in maglia biancazzurra, essendo il miglior realizzatore alla media di 15,2 punti (high di 35 nel successo esterno dopo un tempo supplementare sul terreno di gioco del Monopoli alla decima giornata di andata) con il 51% al tiro da 2 punti ed il 35% da oltre l’arco, aggiungendo 3,9 rimbalzi e 1,9 assist in quasi 30 minuti di utilizzo a partita.

Il DS Marco Verrigni commenta così la conferma di Santiangeli: “il valore del giocatore non lo scopriamo di certo noi, crediamo molto in lui, così come crediamo che possa essere il valore aggiunto di questa stagione. E’ l’unico rimasto dalla scorsa stagione ed il suo valore non è stato mai messo in discussione ne’ dallo staff tecnico ne’ dalla proprietà. Siamo felici che sia rimasto, facendo anche un passo verso la società per far capire il suo desiderio di rimanere a Roseto e noi siamo felicissimi di questo.”

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO