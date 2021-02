SERIE B UFFICIALE – Marco Timperi è un nuovo giocatore di Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 e’ contenta di poter annunciare di aver tesserato Marco Timperi fino al termine della stagione di Serie B Old Wild West 2020/2021.

Timperi, guardia-ala di 194cm di 23 anni abruzzese, nella stagione 2019/2020 ha militato tra le fila di Luciana Mosconi Ancona in Serie B Girone C Old Wild West. Prima dell’esperienza nelle Marche, Marco ha disputato una grande stagione con la casacca della Pallacanestro Orzinuovi, dove ha conquistato la promozione in Serie A2.

Marco Timperi è un giocatore che ha come caratteristiche una grande atleticità e fisicità su entrambi i lati del campo, con spiccate doti difensive. Timperi sara’ a disposizione di coach Gianluigi Galetti e del suo staff tecnico a partire dalla seduta di domani mattina.

A Marco il benvenuto nello sciame dei Fiorenzuola Bees da parte di tutta la societa’.