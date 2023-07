SERIE B UFFICIALE – Marco Torgano rinnova con Omegna

Altra conferma di spessore per la Paffoni, che è felice di poter continuare a contare sull’esperienza e l’utilità di Marco Torgano. Ala classe ’91, Marco ha trascinato con professionalità e grande cuore la Paffoni lungo tutto lo scorso campionato, mettendo in mostra il suo micidiale tiro dall’arco: 11.78 punti di media e 10.11 di valutazione, che nello spareggio contro San Giorgio sono diventati 14.5 punti per 15.75 di valutazione, frutto di un irreale 71% al tiro da due e 61% dalla distanza, vero marchio di fabbrica che accompagnerà i tifosi per un’altra stagione.

“Per noi è una conferma a dir poco fondamentale – commenta il DS Filippo Fanchini. Il suo valore cestistico e umano è indiscutibile e averlo ancora con noi è un passo importante per costruire la base della Paffoni 2023/2024. Coach Ducarello lo conosce e aveva espresso il desiderio di averlo in squadra, motivo in più per cercare in ogni modo di averlo ancora con noi. La sue esperienza e le sue doti, che più volte sono state la spinta in più della squadra, saranno decisive per affrontare questo nuovo difficile campionato che ci aspetta”.

Queste le parole di Torgano: “Sono estremamente contento di aver trovato continuità, abbracciando per il secondo anno il progetto della Paffoni. Mi sono sempre trovato molto bene, questa sarà la terza stagione in casa Fulgor e sono contento che la società abbia puntato alla mia conferma. Come ogni anno si cercherà di raggiungere il miglior risultato possibile con una squadra competitiva. La conoscenza con coach Ducarello – di cui ho grande stima -, inoltre, è stato un ulteriore fattore che mi ha portato in questa direzione”.

