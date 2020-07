SERIE B UFFICIALE – Mario Caresta confermatissimo in casa Virtus Pozzuoli

La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con il play-guardia Mario Caresta. Classe 1996, 73 kg per 185 centimetri, per il cestista originario di Pozzuoli il prossimo sarà l’ottavo campionato con la casacca gialloblù della squadra della propria città natale, intervallate dalle esperienze nel 2016-’17 con la Virtus Monte di Procida e nel 2018-’19 con il Globo Isernia, entrambe in serie C Silver. Caresta è tra gli artefici della promozione della Virtus Pozzuoli in serie B, con la cui maglia ha realizzato ben 468 punti in 104 partite con un best di 19.

“Mario è un prodotto del nostro settore giovanile che negli anni ha dimostrato grande attaccamento ai colori gialloblù – ha spiegato Fulvio Palumbo, direttore responsabile dell’area tecnica del club puteolano -. Con Savoldelli e Balic andrà a completare il reparto dei piccoli. Con il tecnico Mariano Gentile abbiamo guardato alle caratteristiche di ognuno di loro e siamo certi che questa scelta alla fine si rivelerà molto giusta, i tre giocatori si completano. La società ripone grossa fiducia in Caresta e siamo certi che l’atleta la ripagherà con una stagione in cui sicuramente farà bene“.

–

Ufficio Stampa Virtus Basket Pozzuoli